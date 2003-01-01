Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

Глава Роструда Михаил Иванков рассказал о сумме задолженности по зарплате в стране.

В настоящий момент задолженность по зарплате в России составляет порядка 1 млрд рублей, передаёт ТАСС слова главы Роструда Михаила Иванкова, выступавшего на полях X Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

— И это небольшой показатель. Для сравнения, в 2003 году показатель был 31 млрд. Если мы сравним, например, с 2017 годом, то тогда задолженность составляла 2,5 млрд рублей, — заявил он.

По словам спикера, из 160 тысяч обращений, поступивших в Роструд за первые 7 месяцев 2025 года, лишь 8% касаются задолженностей зарплаты.

— То есть речь идет о том, что человек пишет — мне должны были заплатить, а мне не заплатили. Мы сразу уточняем у работника все детали, нюансы, какие есть документы, потом запрашиваем эту информацию у работодателя. И очень много случаев, когда действительно работодатель понимает, что что-то там сделано неправильно, и без всяких проверок решает проблему. Если же не решает, тогда мы применяем меры инспекторского реагирования. То есть у нас ни одно обращение не остается без внимания, — отметил Михаил Иванков.