Наглые курицы по соседству с Карелией оседлали лебедей, отбирая у них еду

«Водяные курицы», совсем «отбившиеся от лап», катаются на спинах лебедей и сражаются за еду, которой посетители подкармливают белоснежных птиц.

Наглые лысухи не дают покоя лебедям, которые обитают на Белом озере в Ленобласти. «Водяные курицы» катаются на спинах белоснежных птиц и сражаются за овсянку, которой пернатых подкармливают посетители Дворцового парка в Гатчине, пишет 47channel.

Лысухи уже давно «отбились от лап». Еще прошлой зимой они устраивали катания на лебедях, о чем ранее рассказывало сетевое издание.

За год ситуация не изменилась, уточняет 47channel со ссылкой на информацию Ирины Марковой в сообществе «IrLife_Санкт-Петербург» ВКонтакте. Лысухи продолжают держать лебедей в страхе. Теперь грациозные птицы с длинной шеей даже боятся подплывать к берегу и брать овсянку. Наглые «водяные курицы» тут же запрыгивают им на спину и пытаются урвать как можно больше угощения, отмечает издание.

Лебеди терпеливо относятся к лысухам и не устраивают разборок. Возможно, зимой и с наступлением холодов белоснежные пернатые дадут отпор наглым соседям.