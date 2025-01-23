«Награда нашла героя»: пловцу из Петрозаводска присвоили звание мастера спорта России

Звание мастера спорта России присвоили воспитаннику спортшколы Петрозаводска.
О достижении карельского спортсмена рассказали в паблике спортшколы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска.
«Награда нашла героя», — написали в сети.
Приказом Министерства спорта Российской Федерации звание Мастер спорта России присвоено Сергееву Алексею.
Соответствующее удостоверение вручили пловцу, воспитаннику спортивной школы.
В сети поздравили с присвоением звания юного спортсмена и его тренера Большанскую Наталию Владимировну.
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