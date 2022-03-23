Пожарные, спасшие людей из огня в Карелии, получили медали

Государственные награды вручил выдающимся жителям Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии на своей странице в соцсети рассказал о торжественном вручении государственных наград. Церемония прошла в Национальном музее республики.

«Настоящие герои! Владимир Дюжев и Василий Круглов спасли своих земляков на пожаре. Когда летом 2020 года загорелся дом в Пудоже, они первыми пришли на помощь. Открытым огнем горели квартиры и балконы на 2 и 3 этаже. Коридоры заволокло дымом. В таких экстремальных условиях пожарные смогли вывести людей, которые не могли выбраться самостоятельно. Такая у них работа. Мужская работа. И для меня честь вручить героям медали „За отвагу на пожаре“, которыми они награждены Указом Президента России», — так Артур Парфенчиков охарактеризовал удостоившихся медалей пудожских пожарных.

Кроме них, награды и почетные звания получили более 30 жителей республики. В частности, Надежда Викторовна Филипченко, диффузорщик целлюлозы ООО «РК-Гранд», получившая благодарность Президента за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые успехи.

Татьяна Викторовна Сачук, завкафедрой Карельского филиала РАНХиГС, была награждена медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Александру Анатольевичу Ившину, врачу ультразвуковой диагностики Перинатального центра, присвоено звание «Заслуженный врач Республики Карелия». Василию Анатольевичу Волку, тренеру Суоярвской спортивной школы — «Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия».

«Дорогие земляки! Сегодня был искренне рад каждому из вас пожать руку. Спасибо за ваш труд на благо нашей родной Карелии!», — поздравил выдающихся жителей Карелии Артур Парфенчиков.