Награждение медалью главы Минсельхоза Карелии объяснили его заслугами перед жителями

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».
Соответсвующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Эта награда присуждена министру «за высокие достижения перед Республикой Карелия и ее жителями в государственной и профессиональной деятельности в области сельского и рыбного хозяйства», говорится в тексте указа.
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