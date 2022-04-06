Награждение медалью главы Минсельхоза Карелии объяснили его заслугами перед жителями

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

Соответсвующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Эта награда присуждена министру «за высокие достижения перед Республикой Карелия и ее жителями в государственной и профессиональной деятельности в области сельского и рыбного хозяйства», говорится в тексте указа.