Находчивый житель Карелии присвоил найденный в магазине телефон и попался полиции

Правоохранительные органы Кондопожского района расследуют уголовное дело о краже в отношении 24-летнего горожанина.

В минувший понедельник в полицию Кондопожского района поступило заявление от 47-летней горожанки. У нее пропал мобильный телефон.

Женщина рассказала полицейским, что была в магазине и, скорее всего, оставила гаджет у кассы. Через несколько минут она обнаружила пропажу и вернулась, но телефон не нашла.

Полицейские посмотрели запись камеры видеонаблюдения и нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Кондопоги, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Молодой человек признался, что увидел оставленный без присмотра телефон и забрал его себе. Он планировал его продать, но не успел.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.