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Находившийся в розыске житель Петрозаводска попался на краже коньяка и масла

Новости. Криминал
10:31, 02 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Сотрудники Росгвардии задержали жителя Петрозаводска, находившегося в розыске.

Ночью 2 февраля на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Представители охранной организации пояснили прибывшей на место вызова группе задержания, что неизвестный гражданин пронес мимо кассы неоплаченный товар — коньяк и сливочное масло. Сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей. Гражданин спрятал товар под куртку и в карманы. Об этом информирует Росгвардия.

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя. При проверке личности было установлено, что петрозаводчанин находится в розыске — мужчина скрылся от суда. Также у него имелся неоплаченный штраф. Росгвардейцы доставили нарушителя в полицию.

Ранее сообщалось, как житель поселка с ломом сходил магазин и накрыл стол для приятеля.

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