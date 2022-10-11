Находящегося в розыске мужчину нашли на улице в Карелии

Росгвардейцы задержали разыскиваемого во время патрулирования улиц.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, утром 13 октября группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны во время патрулирования улиц обнаружила находящегося в розыске гражданина.

Ранее правоохранительным органам была разослана ориентировка. Скрывавшийся мужчина подозревался в преступлении. Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его полиции.

В тот же день в Петрозаводске был задержан 29-летний горожанин. Молодой человек спрятал спиртное под курткой и попытался выйти из магазина, минуя кассы. Нарушителя задержали и также доставили в полицию.