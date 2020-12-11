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11.12.2020 14:35

Находящиеся на самоизоляции жители Карелии старше 65 лет смогут оформить больничный

Новости. Общество
11:00, 12 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков установил возможность оформления электронного больничного листа лицам старше 65 лет с 12 по 25 декабря.

Соответствующие изменения были внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р, сообщается на официальном сайте правительства Карелии.

Распоряжением главы Карелии уточняется, что с 12 по 25 декабря право оформить электронный больничный во время самоизоляции имеют жители республики в возрасте 65 лет и старше. Это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу со дня подписания – 11 декабря.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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Владимир11
2020-12-12 12:43:28
Вот опять такие вести
Оставаться всем на месте!
Надоело тут и сям
Ящик вам и Петросян
Гость
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