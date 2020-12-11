Находящиеся на самоизоляции жители Карелии старше 65 лет смогут оформить больничный

Глава Карелии Артур Парфенчиков установил возможность оформления электронного больничного листа лицам старше 65 лет с 12 по 25 декабря.

Соответствующие изменения были внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р, сообщается на официальном сайте правительства Карелии.

Распоряжением главы Карелии уточняется, что с 12 по 25 декабря право оформить электронный больничный во время самоизоляции имеют жители республики в возрасте 65 лет и старше. Это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу со дня подписания – 11 декабря.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.