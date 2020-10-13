Находящиеся в розыске мужчины попались в Петрозаводске на пьяном дебоше

Росгвардейцы задержали в столице Карелии злоумышленников, которых разыскивала полиция.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, 12 октября сотрудники вневедомственной охраны выезжали на сигнал тревоги в одно из петрозаводских общежитий. Причиной вызова стало неадекватное поведение 18-летнего горожанина. Когда работники общежития попросили его уйти, поскольку он здесь не живёт, в ответ они получили шумный скандал с нецензурной бранью и оскорблениями.

При задержании стало известно, что у молодого человека проблем больше, чем перспектива понести наказание за мелкое хулиганство по административной статье, – оказалось, ему инкриминируется причастность к грабежу, совершённому на территории Сегежского района, в связи с чем его ищет полиция.

Вечером та же группа задержания выезжала в гипермаркет, где произошла кража. Оказалось, что что 32-летнего злоумышленника разыскивают органы внутренних дел столицы республики. На момент задержания мужчина был настолько пьян, что был не в состоянии связно говорить, – тем не менее похитить он пытался именно алкоголь.

Нарушитель был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Карелии покупатели без масок матерились и требовали продать товар.