Находящийся в федеральном розыске южанин попался на краже в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали в гипермаркете жителя Краснодарского края, который находился в федеральном розыске.

Вечером 21 ноября в петрозаводский отдел вневедомственной охраны дважды поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Наряд Росгвардии задержал 24-летнего жителя Краснодарского края, который пронес мимо кассы товар стоимостью свыше 3,5 тысячи рублей.



Во время проверки личности выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске. Менее чем через час там же был задержан 26-летний горожанин, который спрятал в карманы шаурму и роллы.



Еще один инцидент был зарегистрирован в торговом заведении Кондопоги. 39-летний местный житель попался на хищении алкогольной продукции. Росгвардейцы задержали всех нарушителей и доставили их в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.