Наивысшую награду Карелии вручили Ивану Сенькину посмертно

Глава Карелии вручил орден «Сампо» сыну председателя Президиума Верховного Совета Карельской АССР Сергею Сенькину. Его отец удостоен этой награды посмертно.
Иван Сенькин руководил республикой более 25 лет. Этот период был одним из самых успешных в советской истории республики, напомнил на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.
— За годы его руководства был построен Костомукшский ГОК, были реконструированы Кондопожский и Сегежский ЦБК, начал работу «Петрозаводскмаш», развернулась мощная жилищная программа — застраивались районы Петрозаводска — Октябрьский район, Перевалка, Древлянка, Кукковка, открывались новые школы, ДК и другие социальные объекты.
В эти годы был реконструирован Государственный Финский драматический театр, были открыты всесоюзный бальнеологический санаторий «Марциальные воды», Музей изобразительных искусств, музей-заповедник «Кижи», Петрозаводское речное училище, Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории, Петрозаводский машиностроительный техникум, Петрозаводский телецентр. Также с именем И. И. Сенькина связано образование медицинского, сельскохозяйственного, строительного факультетов Петрозаводского госуниверситета.
— Иван Ильич был не только выдающимся руководителем, но и замечательным человеком, который внимательно относился к вопросам жителей и вникал в мельчайшие детали, - говорит Артур Парфенчиков.
За свой вклад в развитие республики Иван Ильич Сенькин награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знаком Почёта». В 1999 г. ему посмертно присвоили звание Почётного гражданина республики Карелия, а в 2007 г. его именем назвали сквер в Петрозаводске, установили бронзовый бюст. Добавим, что в деревне Намоево Прионежского района, где родился Иван Сенькин, есть памятная табличка.