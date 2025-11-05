«Найдём аргументы»: Элиссан Шандалович подготовит поправку в бюджет на ремонт дороги в Медвежьегорске

По словам спикера парламента Карелии, деньги на ремонт улицы Северной в Медвежьегорске планируется предусмотреть в республиканском бюджете.
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович посетил Медвежьегорск и обсудил с местными жителями ремонт муниципальных дорог, в том числе дороги на улице Северной. Полотно нуждается в капитальном ремонте — горожан беспокоит наличие множества выбоин, а также клубы пыли, регулярно поднимаемые грузовиками с щебнем.
По словам присутствовавших на встрече главы администрации Медвежьегорского района Людмилы Журавлёвой и главы окружного Совета депутатов Дмитрия Пушкарёва, бюджет муниципального образования не позволяет провести ремонт дороги в обозримом будущем.
Элиссан Шандалович отметил, что хорошо знает о проблеме. По ремонту дороги ранее также поступали обращения граждан от жителей Северной и соседних улиц. По его словам, глава Карелии Артур Парфенчиков, Правительство республики, Минтранс и Законодательное Собрание держат на контроле проблему состояния муниципальных дорог и пообещал предусмотреть в бюджете республики средства на приведение дорожного полотна к нормативному состоянию.
— Будем с коллегами готовить поправку в бюджет на следующий год. Уверен, найдем аргументы, чтобы ее поддержали и были предусмотрены соответствующие средства на ремонт, — подчеркнул Шандалович.
Председатель парламента также обратил внимание на туристическую привлекательность посещённого им района — сейчас там активно строятся новые дома, а недавно открылся военно-исторический музей «Замок Кархумяки».
Всего в 2026 году на обновление и содержание дорог и мостов местные администрации получат из бюджета Карелии порядка 9,3 млрд рублей.