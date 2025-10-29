Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

Мужчина, которого искали около поселка Терву, найден мертвым.
Как сообщили «Столице на Онего» в добровольном поисково-спасательном отряде «Длинный Берег», тело мужчины нашли туристы рядом базой отдыха в Лахденпохском районе. Как пишут местные соцсети, тело лежало в придорожной канаве. Предположительно, у мужчины, ушедшего в лес и имевшего проблемы со здоровьем, смерть наступила от переохлаждения.
Представители поисково-спасательного отряда «Длинный берег» сообщили, что погибший числился пропавшим без вести в поселке Терву.
Напомним, труп мужчины нашли прохожие в Петрозаводск.