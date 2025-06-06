Найден пропавший в Карелии молодой человек

Поисковики рассказали о судьбе мужчины, пропавшего в деревне Сямозеро.
Молодой человек, пропавший ранее в деревне Сямозеро Пряжинского района Карелии, найден. Об этом сообщили в карельском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден. Жив», — написали поисковики.
Напомним, 28-летний мужчина пропал в районе деревни Сямозеро 21 июня.
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