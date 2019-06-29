Найден способ, как женщина может стать сексуальной

Новости по теме
Загрузка...
Обнаружено, как формируется сексуальность на гормональном уровне.
Как сообщает ToDay News Ufa, научись радоваться мелочам – это способствует выработке особого гормона (окситоцина), влияющего на сексуальность женщины.
Мужчины отмечают, что влюбленная женщина становится более привлекательной. Все дело как раз в выработке окситоцина.
Если сейчас ты одинока, не стоит расстраиваться. Природу можно чуть-чуть обмануть – окситоцин вырабатывается также тогда, когда ты готовишь еду, ухаживаешь за питомцами и комнатными цветами, медитируешь и посвящаешь время себе любимой.
Главное, получать удовольствие от всего, что ты делаешь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
Аналитика
28.06.2019 13:51
Тема недели
Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат.
28.06.2019 12:12
28.06.2019 09:38
27.06.2019 13:24
26.06.2019 11:48
Чтиво
26.06.2019 15:40
Личное мнение
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
21.06.2019 13:23
13.06.2019 10:56
Медиа
22.06.2019 13:24
Комментарии