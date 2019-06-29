Найден способ, как женщина может стать сексуальной

Обнаружено, как формируется сексуальность на гормональном уровне.

Как сообщает ToDay News Ufa, научись радоваться мелочам – это способствует выработке особого гормона (окситоцина), влияющего на сексуальность женщины.

Мужчины отмечают, что влюбленная женщина становится более привлекательной. Все дело как раз в выработке окситоцина.

Если сейчас ты одинока, не стоит расстраиваться. Природу можно чуть-чуть обмануть – окситоцин вырабатывается также тогда, когда ты готовишь еду, ухаживаешь за питомцами и комнатными цветами, медитируешь и посвящаешь время себе любимой.

Главное, получать удовольствие от всего, что ты делаешь.