Найдена девушка, которая пропала девять лет назад в Петербурге

В соседней с Карелией Ленобласти нашли живой петербурженку, которая исчезла в декабре 2016 года. Тогда девушке было 16 лет.

Правоохранители нашли девушку с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. Ее обнаружили в городе Сестрорецке.

Как выяснилось, в 2016 году Виктория сбежала из детской больницы, куда ее направили на операцию после травмы. Перед побегом она удалила свою страницу в соцсети, оставила все вещи и документы в медучреждении. Девушка взяла только куртку у соседки по палате.

По словам девушки, она ушла из-за конфликта в семье. Кроме того, она не хотела делать операцию. До совершеннолетия Виктория скрывалась у подруги, а позже жила самостоятельно. За эти годы она родила двоих детей, о чем власти не знали.

Поиски продолжались все эти годы. Следователи проверили версию о возможном падении в реку, допросили более 450 свидетелей, провели 15 поисковых операций.

— Второго июня пропавшая была зафиксирована системой в городе Сестрорецке. Установлен адрес ее нахождения, после чего девушка была приглашена в управление криминалистики для проведения следственных действий, — сообщили в пресс-службе СК.

Сейчас девушка дает показания следствию. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.