Найдена лодка рыбака, пропавшего неделю назад на Сямозере в Карелии

В Пряжинском районе продолжаются поиски 62-летнего мужчины.

В минувшую субботу, 24 июля, поисковый отряд добровольцев работал на Сямозере, где 17 июля пропал Сергей Тарасов. В ходе поисков была найдена лодка рыбака. Об этом пишут в паблике «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег».

«Не найден! Утром поиски продолжатся. Найдена только лодка!», — пишут поисковики.

Ранее сообщалось, 62-летний Сергей Тарасов уехал на рыбалку на озеро Сямозеро 17 июля и не вернулся.