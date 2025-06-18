Найдена пропавшая ранее молодая женщина из Петрозаводска

Поисковики сообщили о том, что петрозаводчанка, которая могла уехать в Санкт-Петербург, найдена.

Жительница Петрозаводска, о пропаже которой было объявлено ранее, нашлась. Об этом сообщили в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Жива», — сообщили поисковики, не уточняя подробностей.

Напомним, 33-летняя петрозаводчанка пропала 14 июня. Предполагалось, что она может быть в Санкт-Петербурге.