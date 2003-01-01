«Найдена замёрзшей в мусорном баке»: выброшенная на улицу кошка из Сортавалы ищет дом

Ранее мы писали, что в посёлке Ляскеля Питкярантского района активисты ищут хозяев двум щенкам, спасённым из рук живодёров.

Если у Вас возникло желание подарить Глаше дом, обращайтесь в сообщения группы .

Кошка отдаётся только ответственным людям, которые не станут отпускать её на свободный выгул. После пристройства волонтёры продолжат ненавязчиво отслеживать судьбу питомца.

— Глашенька была найдена в мусорном баке истощённой и замёрзшей! Очень умная, независимая и в то же время ласковая и мурчащая девочка! Ладит с котиками и собаками. Лоточек на пять с плюсом. Ест сухой и влажный корм. Обработана от паразитов, стерилизована, — написали там.

Зоозащитники из Приладожья обнаружили в контейнере для мусора семимесячную кошку, сообщили в Инициативной группе помощи животным города Сортавалы.

В Приладожье волонтёры ищут хозяев для кошки, найденной в контейнере для мусора.

