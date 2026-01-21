Найденного в Босфоре мертвого мужчину опознали как пловца Николая Свечникова

Экспертиза ДНК подтвердила, что обнаруженное у берегов Турции тело мужчины принадлежит пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову.

Тело мужчины, обнаруженное 20 января у берегов Турции, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, который пропал во время межконтинентальной гонки по Босфору в конце августа 2025 года.

Об этом свидетельствуют результаты генетической экспертизы, проведенной на основе ДНК-образцов родителей погибшего, пишет ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

При этом, согласно законодательству страны, тело спортсмена семья сможет увидеть только в четверг.

Напомним, 29-летний пловец Николай Свечников пропал во время 37-й межконтинентальной гонки по Босфору 24 августа 2025 года — из 2665 участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмена на протяжении нескольких недель искали больше 500 человек. В итоге поиски были остановлены.

Сейчас турецкие правоохранители продолжают расследование обстоятельств исчезновения россиянина.