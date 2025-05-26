Найдено лечение от одной из самых агрессивных форм рака

Новый метод иммунотерапии значительно продлевает жизнь пациентам с агрессивной формой рака мозга.

Учёные из Университета штата Пенсильвания (PSU) добились прогресса в лечении одной из самых агрессивных форм рака мозга — глиобластомы.

Как сообщает ТАСС, двойная иммунотерапия на основе изменённых Т-клеток, они и играют центральную роль в защите организма от вирусов.

Иммунотерапия использует собственную иммунную систему человека для борьбы с болезнями, в первую очередь с раком.

Терапия позволила нескольким пациентам прожить более 12 месяцев, что ранее было практически невозможно.

Новая методика терапии была адаптирована для борьбы с глиобластомой. Учёные "перепрограммировали" иммунные клетки пациентов, чтобы те атаковали ключевые белки опухоли.

"Для нас было чем-то необыкновенным увидеть, как на наших глазах исчезали рецидивы опухолей, так как в прошлом ни одна другая форма иммунотерапии не позволяла достичь подобных результатов. До начала наших испытаний опухоли у этих пациентов росли с очень большой скоростью. Наша терапия позволила изменить траекторию развития болезни, что очень важно для всех носителей глиобластомы", - заявил доцент PSU Стивен Бэгли.

В первых клинических испытаниях участвовали 6 пациентов, у которых терапия замедлила рост опухоли. При исследовании 18 человек выяснилось, что у 62% пациентов с крупными новообразованиями опухоль значительно уменьшилась.

43% больных прожили более года, тогда как обычно пациенты с рецидивирующей глиобластомой умирают в течение 6–9 месяцев. Был случай полной остановки роста и пациент в стабильном состоянии уже 16 месяцев.

Глиобластома — один из самых смертоносных видов рака мозга. Ежегодно она диагностируется у 300 тысяч человек, и большинство умирает в течение 12–18 месяцев.

Учёные продолжают исследования, чтобы внедрить терапию в клиническую практику и спасти больше пациентов.

Напомним, что карельский министр рассказал об излечимой болезни, от которой умирает свыше 4 тысяч человек ежедневно.