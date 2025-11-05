Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

Продолжаются поиски второго пропавшего на рыбалке мужчины.

В Олонецком районе Карелии спасатели нашли тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сообщили в Западном МСУ на транспорте СК России.

Как мы писали ранее, лодка с людьми перевернулась 1 ноября. Одного из мужчин на днях нашли мертвым, поиски второго продолжаются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем смерть людей.

— Следователем проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, по данным спасателей, в лодке «Обь» находились трое мужчин. После того как судно перевернулось, один из них, 1967 года рождения, смог самостоятельно доплыть до берега 100 метров и пешком добрался до села Михайловское, откуда спустя три часа сообщил о происшествии в службу спасения. Двое других — 1965 и 1958 годов рождения — оставались в воде, держась за перевернутую лодку. Все мужчины находились в лодке без спасательных жилетов.