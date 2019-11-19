Найдено тело пропавшего на Эльбрусе туриста из Карелии

Тело туриста из Петрозаводска Юрия Тхоренко было найдено спасателями вечером 17 ноября.

Напомним, 60-летний петрозаводчанин отправился на Эльбрус и не вернулся. Спасатели обследовали склоны Эльбруса и окрестные ущелья пешим порядком и с вертолетов, но обнаружить пропавшего так и не удалось.

Тело погибшего мужчины было обнаружено в пойме реки в ущелье Гарабаши. Спасатели доставили тело на базу и передали оперативно-следственной группе, пишет РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.