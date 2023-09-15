Найдены пропавшие в Приладожье Карелии дети

В Питкярантском районе сообщили о том, что подростки нашлись.

Пропавшие ранее в Питкяранте подростки найдены живыми. Об этом сообщили в поисковом паблике «Длинный берег» в Питкяранте.

Пропавших ранее подростков искали в Питкяранте, а также в Сортавале и Петрозаводске. В итоге дети вышли на связь с поисковиками.

Ранее волонтеры Питкяранты помогли выйти из леса грибнику, плутавшему там шесть часов.