Найдены самая дешевая и самая дорогая продаваемые в Петрозаводске квартиры

Выяснили, сколько стоит самая дешевая и самая дорогая из продаваемых на вторичном рынке Петрозаводска квартир.
Новостройки нынче дороги. Но не только они. Вторичный рынок жилья тоже ценами не радует. «Столица на Онего» решила выяснить, насколько не радует. С помощью сайта объявлений «Авито» решили найти самую дешевую и самую дорогую квартиры из продаваемых сейчас на вторичке Петрозаводске.
Самой дешевой оказалась полублагоустроенная однушка в деревянном доме 29 на улице Кузьмина на Голиковке площадью 30 кв. метров. Цена — 1 млн 685 тысяч рублей. Из плюсов — частично сделан ремонт, есть стеклопакеты и прочие признаки незавершенной попытки сделать ремонт.
Из минусов — печное отопление и, самое главное, этот дом 1959 года постройки мы нашли в списке аварийных. Таковым его признали еще в 2017 году и сейчас он стоит в очереди на расселение. Короче, то еще вложение.
Ну, а самой дорогой квартирой в Петрозаводске оказалось бывшее жилье экс-губернатора Андрея Нелидова. Его квартира площадью 394 кв. метра на 6 этаже дома на набережной Варкауса продается за 69 млн 900 тысяч рублей.
Нет желающих купить? А зря, ведь в ней помимо пяти комнат есть сауна, хаммам, два балкона и две террасы. Как говорится, налетай!
К слову, Андрей Нелидов приобрел эту квартиру в 2012 году и позже пристроил к ней этаж. В 2023 году, уже будучи осужденным, он заявлял, что недвижимость принадлежит его семье, но не ему лично.
Ранее мы уже рассказывали, что предполагаемую квартиру экс-губернатора Карелии продают в Петрозаводске.