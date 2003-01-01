Найдите свое призвание вместе с «РКС – Петрозаводск»: приглашаем в команду профессионалов

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» приглашает в свою команду целеустремленных и энергичных кандидатов.

Мы создаем и поддерживаем системы, от которых зависит комфорт и качество жизни тысяч семей в Петрозаводске. Если вы хотите, чтобы ваша работа имела реальное значение для города — присоединяйтесь к нам!

Почти 1 000 наших сотрудников ежедневно обеспечивает бесперебойную работу жизненно важных городских систем: водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Мы не просто выполняем задачи, мы заботимся о Петрозаводске и его жителях, оперативно реагируя на любые обращения и обеспечивая высокие стандарты качества.

В состав группы компаний входят: АО «ПКС — Водоканал», АО «ПКС — Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт». Карелия».

Почему стоит выбрать нас? Мы ценим вклад каждого сотрудника и создаем все условия для профессионального и личного роста:

— Стабильность и уверенность в завтрашнем дне: официальное трудоустройство, ежегодная индексация заработной платы и комплексный социальный пакет.

— Забота о здоровье: добровольное медицинское страхование (ДМС).

— Поддержка в важные моменты жизни: обширная программа материальной помощи и премий (при рождении ребенка, заключении брака, юбилеях и др.).

— Развитие и обучение: корпоративное обучение и повышение квалификации за счет компании.

— Комфортная атмосфера: активная корпоративная жизнь с регулярными спортивными, культурными и семейными мероприятиями.

— Дополнительные льготы: для иногородних сотрудников предусмотрена частичная компенсация аренды жилья. А вступление в профсоюзную организацию открывает доступ к дополнительным бонусам в виде бесплатного посещения спортзала, компенсации билетов в театр, кино, бассейн и многое другое.

Хотите стать частью нашей дружной команды? Ознакомьтесь со всеми актуальными вакансиями в нашей группе и отправьте ваше резюме на электронной почту: rabota@rks.karelia.ru. По всем вопросам звоните по телефонам: +7 (981) 400-64-29 и +7 (8142) 71-00-44.

«РКС — Петрозаводск» — это больше, чем работа. Это команда, которая заботится о людях каждый день.