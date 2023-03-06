Накануне 8 марта в Нацархиве Карелии рассказали о близкой подруге Ленина

В преддверии Международного женского дня в Нацархиве поделились воспоминаниями о Лидии Ялава, которая в 1917 году была связной Владимира Ленина.

На хранении в Национальном архиве Карелии находятся личные фонды многих женщин, внесших значительный вклад в развитие региона. Среди них деятели науки, народного просвещения, искусства, медицины.



В преддверии Международного женского дня в архиве представили подборку открыток, хранящихся в семейном фонде Г. Э. Ялава и его супруги Л. Г. Ялава, участников рабочего движения и революционных событий в России и Финляндии.



Лидия Германовна Ялава — активный участник рабочего и революционного движения, связная В. И. Ленина в 1917 году. В Ленинграде Лидия Германовна была деятельным членом рабочих культурных обществ, руководила детским садом рабочих Финляндской железной дороги.



В начале Великой Отечественной войны участвовала в организации женщин по оказанию помощи фронту Петрозаводска, во время пребывания в эвакуации в Свердловске являлась активной общественницей города.



Свою жизнь она посвятила сохранению памяти о революционной и трудовой деятельности своего мужа Г. Э. Ялава, неоднократно выступала в печати и на радио с воспоминаниями о В. И. Ленине и революционной работе, сообщили в Национальном архиве республики.





















