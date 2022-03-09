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Накануне дня борьбы с туберкулезом маленьких жителей Карелии за 200 рублей научат рисовать белую ромашку

Новости. Общество
17:40, 17 Марта 2022
фото: © philosophicaldescript.ru

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В музее изобразительных искусств Карелии пройдет мастер-класс, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 23 марта в рамках декады, посвящённой Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, музей изобразительных искусств Республики Карелия вместе с Республиканским противотуберкулёзным диспансером проведут мастер-класс по рисованию гуашью белой лекарственной ромашки — символа чистого дыхания.

В мероприятии смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Мастер-класс состоится в музее изобразительных искусств Республики Карелия 23 марта в 16.00. Научиться рисовать цветок можно будет за 200 рублей.

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