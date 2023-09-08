Накануне праздничного концерта Парфенчиков проверил две важные стройки в Костомукше

Перед концертом в честь 40-летия города горняков глава Карелии посетил стройплощадки будущего интерната и биатлонного комплекса.

Артур Парфенчиков 9 сентября приехал поздравлять костомукшан с Днем города, которому исполняется 40 лет. Перед праздничным концертом глава Карелии проверил две важные стройки, о чем рассказал в своем профиле.



«В Костомукше, напомню, возводим лыжно-биатлонный комплекс и интернат для пожилых и инвалидов», — написал губернатор.

Он поделился видеороликами со стройплощадок.

Напомним, ранее Артур Парфенчиков рассказал о том, как добирался до города-юбиляра на вертолете.