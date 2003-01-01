Наказание для охотников-браконьеров ужесточат

Нарушителей ждут новые штрафы и лишение права добывать зверей в течение трех лет.

Штрафы за охоту на лосей, оленей, кабанов и медведей без соответствующего разрешения для физических лиц вырастут от 5 до 15 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 35 до 50 тысяч рублей. За нарушение срока и места охоты или превышение разрешенного числа добытых животных россиянам будет грозить лишение права охотиться на срок от одного года до трех лет. Законопроект с новыми санкциями для охотников-нарушителей проходит в Госдуме второе чтение.

Как отметил заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев, штрафные санкции для незаконную охоту не менялись в течение нескольких лет. За охоту без разрешения сегодня, как правило, штрафуют на минимальную сумму - 500 рублей. При этом вред, который наносят природе браконьеры, оценивается в миллионы рублей. Так, по данным Минприроды, за три года ущерб составил 79,8 миллиона рублей.

- В этом году должна быть принята Стратегия охотничьего хозяйства до 2035 года, разработанная Минприроды РФ. Этот документ определит ключевые направления развития отрасли в стране. Охотники должны быть готовы к изменениям, более жестким санкциям за нарушения. Инспекторы охотнадзора получат дополнительные полномочия. Отправляясь в охотничьи хозяйства или к охотникам с профилактическими визитами и выездными проверками, они смогут использовать специальное мобильное приложение и беспилотники для фиксации нарушений. Цель Стратегии – обеспечить доступность охоты для населения, но при этом усилить роль специалистов отхотнадзора. В результате мы должны снизить уровень браконьерства не менее чем в 2,5 раза, - подчеркнул Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, более 180 волков добыли карельские охотники в 2025 году.