Наказание за сброс мусора в канализацию хотят ввести для жителей России

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает ввести ответственность за засоры в канализации, вызванные сбросом в нее бытовых отходов.

Об этом говорится в письме РЭО заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексею Ересько, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам — происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам. Среди наиболее частных сбрасываемых в канализацию отходов — предметы личной гигиены (ватные палочки, влажные салфетки), втулки (подлежат переработке вместе с макулатурой), упаковка и пакеты. <…> РЭО считает целесообразным рассмотреть вопрос совершенствования государственного регулирования в части предотвращения ненадлежащего сброса отходов в системы коммунального хозяйства, в том числе предусмотреть установление ответственности за последствия таких действий», — говорится в письме.

Там также уточняется, что в последний месяц в СМИ наблюдается рост числа сообщений о засорах в канализации из-за мусора. К примеру, с начала 2022 года в Липецке устранили более 8 тыс. засоров на сетях водоотведения и извлекли из коллекторов и колодцев более 100 тонн мусора, который горожане выбросили в унитаз. По данным «Мосводоканала», только с одних Люберецких очистных сооружений ежедневно вывозят около 20 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализационную систему. В то же время в Перми причинами засоров становятся всевозможные типы отходов: от бытовых в виде ватных палочек, выброшенных в унитаз, до крупногабаритных вроде ковров и диванов, выброшенных в канализационные колодцы.

«Это лишь несколько примеров, подобная картина складывает во всех регионах страны. В свою очередь РЭО работает над механизмом сокращения образования отходов, развития инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в повторный оборот — расширенной ответственностью производителей и импортеров товаров. Также компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Только за 2022 год введены в эксплуатацию более 30 предприятий. Однако для того, чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов», — заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова привела ТАСС пресс-служба.