Налог на плавсредства в Карелии уменьшат на 70%

В 2026 году в республике введут налоговую льготу для владельцев отдельных категорий водного транспорта.
Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали внесение изменений в закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики», согласно которым в 2026 году налоговая льгота для владельцев катеров, моторных лодок и гидроциклов составит 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
— Закон устанавливает налоговую льготу в 70% к действующим на настоящий момент ставкам с каждой лошадиной силы для владельцев катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт), а также гидроциклов, которые будут зарегистрированы с 1 января 2026 года, — рассказали там.
Так, например, для мотолодок и катеров налог будут рассчитывать по ставке 60 рублей, а не 200 рублей за каждую лошадиную силу.
Кроме того, с 2026 года владельцам плавсредств, зарегистрированных в труднодоступных населённых пунктах Карелии, власти предоставят скидку 50% на уплату транспортного налога.
— В таких населённых пунктах у нас, в соответствии с данными УФНС, зарегистрированы 321 человек, а также больше 360 водных транспортных средств. Думаю, что эта мера будет своевременна, — заявил вице-спикер Заксобрания Илья Раковский.
По его словам, депутаты будут продолжать работу по снижению налога на водный транспорт до тех пор, пока он не уравняется со ставками в соседних регионах.
Ранее Законодательное собрание Карелии установило налоговую льготу для социально ориентированных НКО в сфере защиты животных.