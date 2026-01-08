Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Они выделили месяцы, когда можно получить максимальный доход, и периоды, когда отпуск выгоднее всего брать для продления отдыха.

Специалисты сервиса «Авито Работы» проанализировали производственный календарь 2026 года и составили рекомендации по планированию отпуска.

Чтобы получить максимальную сумму отпускных, эксперты советуют планировать отдых в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

Самые выгодные месяцы:

— Июль — 23 рабочих дня;

— Апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — по 22 рабочих дня.

Если сотрудник, к примеру, получает 100 000 руб/мес, его средний дневной заработок составит 3 412,97 руб. Именно эту сумму он получит за один день отпуска, а заработная плата будет считаться отдельно исходя из общего количества фактически отработанных рабочих дней в месяце.

Самые невыгодные месяцы для отпуска:

С финансовой точки зрения наименее выгодными для отпуска являются январь, февраль и май. В этих месяцах много праздничных или просто мало рабочих дней, из-за чего стоимость рабочего дня повышается, а сумма отпускных, рассчитываемая по среднему заработку, становится ниже.

Как продлить отдых с минимальной тратой отпускных дней. Эксперты рекомендуют «пристыковывать» отпуск к длинным государственным праздникам:

— Новогодние каникулы 2026-2027: Взяв отпуск с 25 по 30 декабря 2026 года (6 дней), можно получить 17 дней непрерывного отдыха — с 25 декабря по 10 января. При этом доход за декабрь может оказаться выше обычной зарплаты;

— Майские праздники: Оформив отпуск с 4 по 8 мая (5 дней), можно отдыхать 11 дней подряд — с 1 по 11 мая. Однако в этом случае общий доход за май будет ниже оклада.

Специалисты обращают внимание на типичные ошибки сотрудников:

— Не учитывают производственный календарь и берут отпуск в «невыгодные» месяцы, теряя в доходе;

— Забывают, что по закону одна из частей ежегодного отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Из-за этого теряется возможность оптимально распределить остаток дней отдыха.

Эксперты советуют планировать отпуск заранее, учитывая как финансовые цели, так и возможность продлить отдых за счёт официальных праздников. В 2026 году новогодние каникулы будут длиннее — 12 дней с 31 декабря по 11 января, а рабочих суббот не предусмотрено.

