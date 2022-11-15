Налог на землю и арендные платежи по кадастровой стоимости в Карелии изменятся с 1 января

Новая база для расчета земельного налога, а также арендных платежей за землю будет использоваться с 1 января 2023 года.

Это произойдет в результате пересмотра государственной кадастровой оценки всех земельных участков в Карелии. Оценка была проведена в 2022 году. От ее результатов зависит размер налоговых и арендных платежей.

Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии.

«Юридические лица начнут уплачивать налог на имущество по новой кадастровой стоимости в 2023 году, физические лица — в 2024 году. Размер арендной платы за пользование земельными участками подлежит изменению с 1 января 2024 года», — пояснила руководитель министерства Янина Свидская.

По ее словам, несогласные с результатами определения кадастровой стоимости могут обратиться в Центр государственной кадастровой оценки. Им перечитают платежи по рыночной стоимости.