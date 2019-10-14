Налоговая служба Карелии разъяснила, как не платить за регистрацию бизнеса

УФНС по Карелии подготовило разъяснения к федеральному закону, дающему право на бесплатную регистрацию ИП и юрлиц в электронном виде.

Такая возможность появилась после вступления в силу федерального закона от 29.07.2018 №234-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй НК РФ».

При регистрации в электронном виде, предприниматели освобождаются от уплаты государственной пошлины. Что для этого нужно сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".