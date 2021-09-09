Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Депутатов горсовета Петрозаводска будут избирать 108 тысяч 230 избирателей
Новое
Сегодня 09:26
Как партии получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Новое
Сегодня 09:14
В Карелии стартовало досрочное голосование на выборах
Новое
Сегодня 09:05
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
15.09.2021 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
15.09.2021 14:18
Глава Карелии и прокурор республики посадили карликовые березы (ФОТО) 7
15.09.2021 13:28
Власти Петрозаводска до конца года собираются потратить 1,4 млрд рублей, в основном, на стройки 3
15.09.2021 12:51
В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса 3
15.09.2021 21:30
Ушла из жизни известный врач-онколог в Карелии 1
15.09.2021 10:22
Жесткая авария произошла на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
15.09.2021 10:44
Еще один общественно-деловой комплекс строят в самом центре Петрозаводска 8
15.09.2021 15:52
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 4
15.09.2021 15:37

Налоговая служба Карелии разъяснила права пенсионеров по налогам на имущество

Новости. Общество
09:44, 16 Сентября 2021
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Новости партнеров

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии подготовило разъяснения о том, какие льготы по налогам на имущество, в том числе, земельные участки предусмотрены для пенсионеров и предпенсионеров.

Например, они освобождены от налогов на жилые дома и квартиры или доли в этих помещениях, гаражи или машиноместа, помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек.

Кроме того, пенсионеры и предпенсионеры не платят налоги на хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Подробнее об этом читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Не коронавирус ли? Узнай за 15 минут!
Из Минздрава Карелии за последнюю неделю поступают неутешительные новости: уровень заболеваемости ОРВИ более чем на 33% превысил эпидемиологический порог, при этом заболевание коронавирусом более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель.
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 4
15.09.2021 15:37
Виталий Красулин: «Республика – не полигон для амбициозных неумех»
15.09.2021 10:00
Какие налоги не должны платить пенсионеры
15.09.2021 09:40
Выборы: прийти и проголосовать 3
14.09.2021 13:31
Вся аналитика

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»