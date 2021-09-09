Налоговая служба Карелии разъяснила права пенсионеров по налогам на имущество

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии подготовило разъяснения о том, какие льготы по налогам на имущество, в том числе, земельные участки предусмотрены для пенсионеров и предпенсионеров.

Например, они освобождены от налогов на жилые дома и квартиры или доли в этих помещениях, гаражи или машиноместа, помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек.

Кроме того, пенсионеры и предпенсионеры не платят налоги на хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Подробнее об этом читайте здесь.