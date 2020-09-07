Налоговая служба Петрозаводска разъяснила, какие отсрочки положены бизнесу из-за эпидемии

Организации и индивидуальные предприниматели, чей бизнес в наибольшей степени пострадал из-за пандемии коронавируса, имеют право на получение отсрочки или рассрочки налоговых платежей в упрощенном порядке.

Разъяснения на этот счет подготовила налоговая служба Петрозаводска.

Отсрочку или рассрочку по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на имущество физлиц и соответствующим авансам могут получить организации и ИП, которые отвечают определенным требованиям.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".