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Налоговая служба Петрозаводска разъяснила, какие отсрочки положены бизнесу из-за эпидемии

Новости. Экономика
16:25, 07 Сентября 2020
фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
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Организации и индивидуальные предприниматели, чей бизнес в наибольшей степени пострадал из-за пандемии коронавируса, имеют право на получение отсрочки или рассрочки налоговых платежей в упрощенном порядке.

Разъяснения на этот счет подготовила налоговая служба Петрозаводска.

Отсрочку или рассрочку по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на имущество физлиц и соответствующим авансам могут получить организации и ИП, которые отвечают определенным требованиям.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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