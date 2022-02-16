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Налоговая служба разъяснила, какие льготы по налогам положены предпенсионерам в Карелии

Новости. Общество
15:26, 18 Февраля 2022
фото: © Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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Жители Карелии, достигшие 50-летнего возраста (для женщин) и 55-летнего (для мужчин), имеют право на льготы по налогам на имущество и транспорт.

Это следует из разъяснений ИФНС по Петрозаводску.

Для предпенсионеров по налогу на имущество и земельному налогу установлены следующие льготы и вычеты: на один дом (часть дома), одну квартиру (часть квартиры) или комнату и один гараж (машино-место), вычет по одному земельному участку на 6 соток.

«То есть, если предпенсионер имеет жилой дом, квартиру, гараж и земельный участок 6 соток, то он полностью освобождается от уплаты указанных налогов. Если предпенсионер владеет несколькими объектами одного вида (например, двумя квартирами), то льгота будет автоматически применена на тот объект, сумма налога по которому больше. На другие объекты этого же вида налог будет рассчитан в обычном порядке», — разъяснили в ИФНС.

Транспортный налог на территории Карелии предпенсионеры уплачивают с 50%-ной скидкой, если у них есть легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, или мотоцикл.

Такие льготы предусмотрены для граждан, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).

Чтобы получить льготы, не требуется писать заявления в налоговую службу — инспекция самостоятельно получит все необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Личное присутствие налогоплательщика для получения льгот не требуется.

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