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Налоговая временно не будет штрафовать магазины за невыдачу бумажных чеков

Новости. Общество
15:53, 17 Марта 2022
фото: © Максим Стулов / Ведомости

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Российским магазинам разрешили временно не выдавать бумажные чеки.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России, пишет "Лента.ру".

При этом уточняется, что по требованию граждан им должен предоставляться кассовый чек, а в ближайшее время планируется переход на его электронный вариант.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в среду, 16 марта, Минпромторг провел совещание с крупнейшими производителями кассовой ленты и торговыми сетями. По его словам, ни одно из этих предприятий не сообщило о проблемах с кассовой лентой.

Ранее бизнес предупредил, что чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков. Подобную тенденцию объясняют прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.

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