Налоговики Карелии расскажут предпринимателям о Едином налоговом счете

Вопросы внедрения ЕНС будут рассмотрены в ходе бесплатного вебинара, инициатором и организатором которого выступило Управление ФНС России по Республике Карелия.

Напомним, с января 2023 года Единый налоговый счет - новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов, пополняемый с помощью Единого налогового платежа (ЕНП).

ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, унификацию сроков уплаты и одну дату предоставления отчетности, что призвано значительно упростить налоговый календарь плательщика.

Введение такого механизма затронуло процедуру поступления средств в бюджетную систему. На данный момент обращения налогоплательщиков в основном связаны с формированием необоснованной задолженности, не всегда корректным отражением сальдо расчетов с бюджетом и ожиданием справки об отсутствии задолженности.

На данный момент установлен мораторий на принудительное взыскание задолженности до проведения индивидуальных сверок с плательщиками.

Вопросы сальдо единого налогового счета, порядка распределения ЕНП, порядка и срока уплаты обязательных платежей, предоставления уведомления об исчисленных налогах, а также информация по контактам для проведения индивидуальных сверок по сальдо ЕНС будут затронуты в ходе трансляции.

Вебинар состоится 21 февраля 2023 года в 11.00.

Спикер мероприятия: заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС по РК Елена Петух.

Для участия в вебинаре пройдите регистрацию по ссылке.

В ходе мероприятия специалист ответит на ваши вопросы по заявленной теме.