Налоговики выявили в Карелии масштабные схемы ухода от налогов через «дробление» бизнеса
Сегодня 15:15 Экономика
Поделиться

По итогам проверок по поиску фактов «дробления» бизнеса доначислено выше 400 миллионов рублей.

фото: © УФНС по Карелии

Налоговые органы Республики Карелия за последние месяцы выявили и пресекли ряд случаев незаконного дробления бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки. По итогам проведённых проверок общая сумма доначислений превысила 400 миллионов рублей. Об этом сообщили заместители руководителя УФНС по Карелии Лариса Лебедева и Андрей Оборин на недавней встрече с представителями предпринимательского сообщества республики.
Как пояснил Андрей Оборин, незаконным дроблением считается искусственное разделение одного бизнеса на несколько юридических лиц или ИП с целью обхода установленных лимитов выручки для применения льготных налоговых режимов, в первую очередь упрощённой системы налогообложения. Особенно выгодным такой подход становится при оптимизации уплаты НДС.

— Иногда предприниматели даже не осознают, что их структура бизнеса попадает под признаки незаконного дробления. Однако в ряде случаев схемы выстраиваются сознательно и целенаправленно, — подчеркнул он.По данным Ларисы Лебедевой, в республике инициировано шесть крупных налоговых проверок, по которым суммарно доначислено свыше 400 млн рублей. Из них по четырём делам суды уже встали на сторону налоговых органов, обязав бизнес уплатить более 350 млн рублей. При этом чиновница отметила, что реальный масштаб проблемы может быть ещё больше — не все выявленные случаи доходят до судебного разбирательства. Добавим, что самым громким делом о «дроблении» считается дело торговой сети «Олония».

Особое внимание эксперты уделили действующему с 1 января 2025 года механизму налоговой амнистии. Как рассказала Лебедева, 76 миллионов рублей уже амнистировано: предприниматели добровольно признали нарушения, отказались от использования схем дробления и воспользовались льготным порядком урегулирования последствий.
Лидером по количеству выявленных случаев незаконного дробления стала сфера торговли — на неё вместе с услугами приходится более 60% всех выявленных схем.

Производственный сектор затронут в меньшей степени (18%), а оставшиеся 16% распределились между строительством и иными видами предпринимательской деятельности.
Спикеры напомнили, что налоговики при анализе бизнес-структур обращают внимание на ряд ключевых маркеров: наличие взаимозависимости между компаниями, единство технологического процесса или вида деятельности, отсутствие операционной самостоятельности юрлиц, а также необоснованность деления без чёткой деловой цели.

— Эти критерии могут и должны использоваться предпринимателями для самопроверки. Лучше заранее привести структуру бизнеса в соответствие с законом, чем столкнуться с доначислениями и судебными разбирательствами, — резюмировали в УФНС по Карелии.Налоговая служба продолжает мониторинг подозрительных структур и призывает бизнес к ответственному подходу к налогообложению.

Ранее мы сообщали, что 18 ноября Госдума во втором чтении смягчила налоговые требования для малого бизнеса.

Обсудить (0) в ленту
