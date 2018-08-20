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Новости. Общество
09:50, 20 Августа 2018

Налоговики взялись за гаражные кооперативы Петрозаводска

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Гаражно-строительные кооперативы Петрозаводска, не предоставившие сведения в налоговую инспекцию, будут исключаться из реестра юридических лиц.

Об этом сообщила заместитель начальника ИФНС по Петрозаводску Татьяна Сазонова на совещании по проблемам налоговых платежей в администрации города.

"Те объекты, на которые в налоговую инспекцию не предоставлены необходимые сведения, будут исключены ведомством из реестра юридических лиц. Списки таких ГСК будут опубликованы на сайте ИФНС", - приводит слова Сазоновой пресс-служба мэрии.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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sergo
2018-08-20 11:19:22
Вангую что не повезет ГСК которые расположены на лакомых земельных участках.
Сначала их как юрлиц ликвидируют. Затем аренду земли не продлят. Саму землю изымут. Гаражи снесут. Несколько высоток построят.
Если с первого раза не получится, то замучают проверками.
Joker
2018-08-20 10:58:51
Ну исключат, и что будет ? )))) Какие-то полуфразы, какие-то намёки ... Как был у меня гараж в таком кооперативе - так и будет, как платил я за него налог - так и буду платить. От многих ГСК остались одни воспоминания о тех временах, когда они организовывались и когда строились.
nae
2018-08-20 11:25:29
Joker, а когда исключат, тогда и гаражного кооператива не будет. И с ним можно сделать тоже самое, как с кооперативом под гоголевским мостом. Разогнать всех и никаких компенсаций или других мест для размещения гаража. И место под строительство нового домика можно будет на месте гаражного кооператива затеять. Ведь его официально уже не будет.
кир
2018-08-20 10:58:17
А кто будет мусор убирать у оных гаражных кооперативов?
Беня
2018-08-20 10:53:54
Вот же ж где все деньги!
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