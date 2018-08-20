Налоговики взялись за гаражные кооперативы Петрозаводска

Гаражно-строительные кооперативы Петрозаводска, не предоставившие сведения в налоговую инспекцию, будут исключаться из реестра юридических лиц.

Об этом сообщила заместитель начальника ИФНС по Петрозаводску Татьяна Сазонова на совещании по проблемам налоговых платежей в администрации города.

"Те объекты, на которые в налоговую инспекцию не предоставлены необходимые сведения, будут исключены ведомством из реестра юридических лиц. Списки таких ГСК будут опубликованы на сайте ИФНС", - приводит слова Сазоновой пресс-служба мэрии.

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