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Налоговые льготы для бизнеса в Карелии продлены до 2023 года

Новости. Экономика
13:52, 18 Ноября 2021
фото: © Рустам Загидуллин / Интерпресс / ТАСС

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Парламент Карелии сегодня принял законопроект о внесении изменений в закон о налогах, согласно которому продлены действующие льготы и предусмотрена новые преференции бизнесу.

Согласно документу, для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, продлено действие пониженных ставок. Если налог начисляется на доходы, то ставка сохраняется на уровне  2%, а если  доходы, уменьшенные на величину расходов, то  7%.

Кроме того, предусмотрен плавный переход к применению максимальной ставки налога на имущество для организаций, применяющих УСН, если эти начисления рассчитываются по кадастровой стоимости. Ставка будет увеличиваться на 0,2 процентных пункта ежегодно в течение 7 лет.

На 2022 год сохраняются налоговые льготы инвестиционной направленности, а также пониженные ставки налога на имущество  для организаций по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, строительству и ремонту судов, производству гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей и организаций потребительской кооперации.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлены «налоговые каникулы». Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут на протяжении двух лет не уплачивать налоги по упрощённой системе налогообложения и патентной системе налогообложения. «Налоговые каникулы» предоставляются новым ИП в производственной, социальной, научной сферах, оказывающим бытовые услуги населению и услуги по предоставлению мест для временного проживания.

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