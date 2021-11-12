Налоговые льготы для бизнеса в Карелии продлены до 2023 года

Парламент Карелии сегодня принял законопроект о внесении изменений в закон о налогах, согласно которому продлены действующие льготы и предусмотрена новые преференции бизнесу.

Согласно документу, для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, продлено действие пониженных ставок. Если налог начисляется на доходы, то ставка сохраняется на уровне 2%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 7%.

Кроме того, предусмотрен плавный переход к применению максимальной ставки налога на имущество для организаций, применяющих УСН, если эти начисления рассчитываются по кадастровой стоимости. Ставка будет увеличиваться на 0,2 процентных пункта ежегодно в течение 7 лет.

На 2022 год сохраняются налоговые льготы инвестиционной направленности, а также пониженные ставки налога на имущество для организаций по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, строительству и ремонту судов, производству гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей и организаций потребительской кооперации.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлены «налоговые каникулы». Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут на протяжении двух лет не уплачивать налоги по упрощённой системе налогообложения и патентной системе налогообложения. «Налоговые каникулы» предоставляются новым ИП в производственной, социальной, научной сферах, оказывающим бытовые услуги населению и услуги по предоставлению мест для временного проживания.