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Новости. Общество
20:40, 05 Ноября 2019
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

Налоговый вычет на фитнес-услуги планируют ввести в России

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Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года.

Об этом рассказал первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенёв, пишут "Известия". 

Соответствующий законопроект разработали в Минфине, он уже поступил в правительство. На рассмотрение депутатов его внесут в декабре. Поручение проработать вопрос предоставления такого вычета россиянам в апреле 2019 года дал правительству президент Владимир Путин.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

Налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить лишь одним путем – при подаче налоговой декларации в ФНС, сказано в документах Минфина к законопроекту.

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