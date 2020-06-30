Налоговый вычет за занятия детей спортом предложили ввести для россиян

Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тысяч рублей в год.

"Минспорт России подготовил законопроект…, направленный на поддержку родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Сумма социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год", — говорится в сообщении.

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