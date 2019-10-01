Наложен арест на имущество госкомпании "Карелэнергоресурс" в рамках дела о банкротстве

Арбитражный суд Карелии запретил совершение любых сделок с объектами недвижимости и транспортными средствами, принадлежащими госкомпании, которая до недавнего времени отвечала за теплоснабжение половины республики – ООО «Карелэнергоресурс».

Решение было принято по заявлению налоговой службы в рамках дела о банкротстве "Карелэнергоресурса".

По мнению ФНС, обеспечительные меры необходимы, чтобы имущество предприятия не было передано третьим лицам до того, как его признают банкротом. Если дело дойдет до конкурсного производства, финансовые требования кредиторов будут удовлетворяться за счет распродажи имущества "Карелэнергоресурса". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".