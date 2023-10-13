«Нам на это болото любо-дорого смотреть», - житель Петрозаводска попросил коммунальщиков не беспокоиться

Горожанин позвал любителей бездорожья на тропу испытаний в Петрозаводске.

Житель карельской столицы запечатлел то, что некогда было дорогой, а теперь стало водной бездной и настоящим испытанием для автолюбителей, точнее, для их техники, совершенно не подходящей для подобных трофи-рейдов.

Фотография появилась в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости».

«Сколько петрозаводских мужей распрощались со своими железными конями в этом онежском море», — поэтично и не без юмора написал автор поста.

Как рассказал пользователь сети, на его веку машин 10 увезли на эвакуаторе.

«Коммунальщиков просьба не беспокоить — нам на это болото любо-дорого смотреть», — написал петрозаводчанин.

При этом автомобилист позвал в наши края любителей бездорожья с соответствующей техникой.

«Смельчакам из офф-роуда — милости прошу к нашему шалашу», — пригласил житель карельской столицы.

Как уточнил горожанин, найти эту тропу испытаний можно по адресу: Южная промзона, проезд строителей, 2.

Ранее мы также сообщали о том, что вода затопила одну из улиц в крупном районе Петрозаводска.