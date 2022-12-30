Реклама

Истории успеха. «РеаЛ РК»
30.12.2022 14:03
Жительницу Карелии, пропавшую 26 декабря, нашли мертвой
30.12.2022 14:27
Жительница Карелии перевела неизвестным 4 миллиона рублей и задумалась, правильно ли она поступила
30.12.2022 16:10
Умерла известный писатель и телеведущая Карелии Татьяна Мешко
30.12.2022 18:26

«Нам надо идти вперед»: Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Новым годом и Рождеством

Новости. Общество
12:00, 31 Декабря 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Спикер Заксобрания Карелии пожелал землякам здоровья, любви и гармонии в доме.

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с наступающими праздниками.

«Дорогие земляки! Наступает новый, 2023 год, новый жизненный этап. У каждого из нас свои ожидания и планы. Но всем нам хочется главного — чтобы родные были здоровы и счастливы, чтобы в доме царили любовь и гармония. Самое время собраться вместе и сказать друг другу много теплых слов.

От всей души хочу пожелать вам, дорогие друзья, всего самого-самого доброго. Пусть печали и невзгоды пройдут стороной. Нам надо идти вперед, много трудиться. Заботиться о родителях, любить своих детей, для которых мы делаем нашу Родину лучше, укрепляем ее. И мы уверены, победа будет всегда с нами. Пусть в каждый дом придут спокойствие и благополучие. С Новым годом и Рождеством!» — сказал Элиссан Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2022, 00:10
Россиян предупредили о редких и нетипичных симптомах гриппа
25.12.2022, 18:34
Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске
26.12.2022, 12:11
Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену
26.12.2022, 12:35
Житель Карелии 10 лет насиловал трех несовершеннолетних девочек и снимал порно
29.12.2022, 14:51
В Петрозаводске резидента Финляндии обвинили в уголовном преступлении
28.12.2022, 12:39
Гибель лыжницы, пропавшей на Ладожском озере в Карелии, подтвердил глава госкомитета по ОБЖН

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.