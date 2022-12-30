«Нам надо идти вперед»: Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Новым годом и Рождеством

Спикер Заксобрания Карелии пожелал землякам здоровья, любви и гармонии в доме.

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с наступающими праздниками.

«Дорогие земляки! Наступает новый, 2023 год, новый жизненный этап. У каждого из нас свои ожидания и планы. Но всем нам хочется главного — чтобы родные были здоровы и счастливы, чтобы в доме царили любовь и гармония. Самое время собраться вместе и сказать друг другу много теплых слов.

От всей души хочу пожелать вам, дорогие друзья, всего самого-самого доброго. Пусть печали и невзгоды пройдут стороной. Нам надо идти вперед, много трудиться. Заботиться о родителях, любить своих детей, для которых мы делаем нашу Родину лучше, укрепляем ее. И мы уверены, победа будет всегда с нами. Пусть в каждый дом придут спокойствие и благополучие. С Новым годом и Рождеством!» — сказал Элиссан Шандалович.