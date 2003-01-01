«Нам очень нужны утеплители»: кондопожский приют «Кошкин дом» просит помощи в преддверии зимы

Зооволонтёры обратились к жителям Карелии с просьбой помочь их подопечным пережить предстоящие холода.

Активисты кондопожского приюта для животных «Кошкин дом» просят всех неравнодушных людей помочь им подготовить помещения организации к предстоящим холодам. Об этом сообщили в группе «Добродел. Петрозаводск, Карелия, Северо-Запад».

— Нам пригодятся любые утеплители, гипсокартон, ламинат/плитка/линолеум (в том числе остатки), а также краски без запаха для внутренних работ, потолочные светильники и энергосберегающие лампы, — написали там.

Кроме того, приют остро нуждается в чистой питьевой воде, каждая бутылка — на вес золота.

Если у вас есть возможность передать волонтёрам необходимые материалы, свяжитесь с ними по номеру, указанному в этом посте.